Тарасов отразил 26 из 30 бросков «Колорадо», победа – 1-я в сезоне. Он начал атаку, которая привела к 3-й шайбе «Коламбуса»

Даниил Тарасов отразил 26 из 30 бросков «Колорадо», победа – 1-я в сезоне.

Вратарь «Коламбуса » провел первый матч в новом сезоне НХЛ – против «Эвеланш» (6:4).

Россиянин также отметился результативной передачей.

В начале второго периода он выбросил шайбу из-за своих ворот, ее подхватил Кевин Лабанк и отправил в прорыв Адама Фантилли , поразившего ворота Александра Георгиева.