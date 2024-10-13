Тарасов отразил 26 из 30 бросков «Колорадо», победа – 1-я в сезоне. Он начал атаку, которая привела к 3-й шайбе «Коламбуса»
Даниил Тарасов отразил 26 из 30 бросков «Колорадо», победа – 1-я в сезоне.
Вратарь «Коламбуса» провел первый матч в новом сезоне НХЛ – против «Эвеланш» (6:4).
Россиянин также отметился результативной передачей.
В начале второго периода он выбросил шайбу из-за своих ворот, ее подхватил Кевин Лабанк и отправил в прорыв Адама Фантилли, поразившего ворота Александра Георгиева.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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