«Филадельфия» проиграла 5-й матч подряд, дважды пропустив от «Вашингтона» при игре 5 на 4
«Филадельфия» проиграла 5-й матч подряд.
Команда под руководством Джона Тортореллы уступила «Вашингтону» (1:4) в домашнем матче в регулярном чемпионате НХЛ.
В первом периоде «Кэпиталс» дважды забили в меньшинстве – отличились Ник Дауд и Эндрю Манджипани.
У пенсильванцев первый матч в сезоне провел форвард Николас Делорье, отметившийся дракой с защитником гостей Диланом Макилратом в первом периоде.
«Флайерс» набрали 3 очка в 6 играх и идут последними в Столичном дивизионе и Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости