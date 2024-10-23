«Филадельфия» проиграла 5-й матч подряд, дважды пропустив от «Вашингтона» при игре 5 на 4

«Филадельфия» проиграла 5-й матч подряд.

Команда под руководством Джона Тортореллы уступила «Вашингтону » (1:4) в домашнем матче в регулярном чемпионате НХЛ .

В первом периоде «Кэпиталс» дважды забили в меньшинстве – отличились Ник Дауд и Эндрю Манджипани.

У пенсильванцев первый матч в сезоне провел форвард Николас Делорье, отметившийся дракой с защитником гостей Диланом Макилратом в первом периоде.

«Флайерс» набрали 3 очка в 6 играх и идут последними в Столичном дивизионе и Восточной конференции.