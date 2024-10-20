«Филадельфия» проиграла 4 матча подряд с общей разницей 10:19. Команда идет последней на Востоке

«Филадельфия» проиграла 4 матча подряд с общей разницей 10:19.

В первом домашнем матче в сезоне «Флайерс» уступили «Ванкуверу » (0:3).

До этого команда Джона Тортореллы , начавшая сезон с победы над теми же «Кэнакс» (3:2 Б), уступила «Калгари» (3:6), «Эдмонтону» (3:4 ОТ) и «Сиэтлу» (4:6).

С 3 очками в 5 играх команда занимает последнее место в Столичном дивизионе и Восточной конференции.