«Филадельфия» проиграла 4 матча подряд с общей разницей 10:19. Команда идет последней на Востоке
«Филадельфия» проиграла 4 матча подряд с общей разницей 10:19.
В первом домашнем матче в сезоне «Флайерс» уступили «Ванкуверу» (0:3).
До этого команда Джона Тортореллы, начавшая сезон с победы над теми же «Кэнакс» (3:2 Б), уступила «Калгари» (3:6), «Эдмонтону» (3:4 ОТ) и «Сиэтлу» (4:6).
С 3 очками в 5 играх команда занимает последнее место в Столичном дивизионе и Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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