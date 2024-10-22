Квартальнов об 1:2 с «Барысом»: «Пустота... В атаке «Динамо» сыграло беззубо, нас наказали за разгильдяйство»
Дмитрий Квартальнов высказался о поражении минского «Динамо» от «Барыса» (1:2).
«Пустота… Много людей пришло на арену. Степень ответственности должна быть. В атаке мы сыграли беззубо, не так, как хотели. У нас есть мастеровитые ребята, очень хорошие. Но есть вопрос простой работы.
Напрягаться, качественно работать. Если не напрягаться, ничего не получится. Проблема в нападении. В конце мы ошиблись, и нас наказали за разгильдяйство, недонастрой, беззубый первый период, хоть его и выиграли 1:0.
Мы играли в три звена в третьем периоде, стали что-то менять, призывали ребят что-то сделать. Всегда нужно себя заставлять. Хочется этого или нет. Мы не смогли заставить ребят. Эти парни из «Барыса» поняли, что можно играть», – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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