Якупов о жизни после 30: «Начал книги читать, повзрослел. Стал благодарнее. Понял, что надо людям помогать, где бы это ни было и что бы это ни было»
Наиль Якупов рассказал, как изменилась его жизнь после 30.
«Чем быстрее ты справляешься с невзгодами и другими нюансами, которые у тебя есть, тем легче становится. Раньше, в силу возраста, было труднее. Вчерашние моменты, сегодняшние нужно быстро пролистывать, делать выводы и двигаться вперед.
Начал много чего нового делать, что-то изменил. Начал книги читать, повзрослел. Стал благодарнее. Понял, что надо людям помогать, где бы это ни было и что бы это ни было. Чуть-чуть режимить начал», – сказал нападающий «Куньлуня».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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