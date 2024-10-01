Якупов на китайском поздравил болельщиков «Куньлуня» с победой над «Салаватом» и 75-летием образования КНР
Наиль Якупов поздравил болельщиков «Куньлуня» на китайском языке.
Китайский клуб одержал победу над «Салаватом» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
1 октября отмечается день образования Китайской Народной Республики.
Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов поздравил китайских болельщиков клуба на их родном языке с победой и праздником.
«Я поздравляю наших болельщиков, особенно китайских, с победой. Это важный день, сегодня 75-я годовщина основания Китайской Народной Республики.
Всех с праздником, мы постарались сделать вас счастливыми сегодня!» – написал Якупов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Наиля Якупова
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