Кравец об 1:5: «Локомотив» играл, а «Куньлунь» наблюдал. Уступаем по всем показателям, поэтому такой счет. Если каждый будет работать, как Якупов, результат будет другим»
«Опять мы дома невыразительно играем. Не хватает ни желания, ни движения, проигрываем борьбу. Начало было неплохое, но за последние четыре минуты периода две ошибки. Вроде бы, все рядом с игроками, а на самом деле – стоят и наблюдают.
Матч получился таким: «Локомотив» играл, а мы наблюдали. Проиграли борьбу и на своем, и на чужом пятаке. Пока мы уступаем «Локомотиву» по всем показателям, поэтому и такой счет. Мы ждем большего от всех.
Наиль Якупов старается и работает. Если каждый будет так двигаться и работать, то и результат будет другим. Один человек мало что сделает. Нужно играть командой или хотя бы всем остальным поддержать этого человека.
Перепады связаны с настроем на следующую игру. Не бывает такого, что выиграл два матча, а следующий кто-то подарил. Игры на выезде показали, что мы можем бороться, а дома опять прокатались 60 минут», – сказал главный тренер «Куньлуня».
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