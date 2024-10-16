Кравец об 1:5: «Локомотив» играл, а «Куньлунь» наблюдал. Уступаем по всем показателям, поэтому такой счет. Если каждый будет работать, как Якупов, результат будет другим»

Михаил Кравец высказался о поражении «Куньлуня» от «Локомотива» (1:5).

«Опять мы дома невыразительно играем. Не хватает ни желания, ни движения, проигрываем борьбу. Начало было неплохое, но за последние четыре минуты периода две ошибки. Вроде бы, все рядом с игроками, а на самом деле – стоят и наблюдают.

Матч получился таким: «Локомотив » играл, а мы наблюдали. Проиграли борьбу и на своем, и на чужом пятаке. Пока мы уступаем «Локомотиву» по всем показателям, поэтому и такой счет. Мы ждем большего от всех.

Наиль Якупов старается и работает. Если каждый будет так двигаться и работать, то и результат будет другим. Один человек мало что сделает. Нужно играть командой или хотя бы всем остальным поддержать этого человека.

Перепады связаны с настроем на следующую игру. Не бывает такого, что выиграл два матча, а следующий кто-то подарил. Игры на выезде показали, что мы можем бороться, а дома опять прокатались 60 минут», – сказал главный тренер «Куньлуня ».