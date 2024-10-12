Акробатический сэйв вратаря в КХЛ: не видел момент броска, но отбил шайбу спиной

Сыграл на ноль.

«Куньлунь» выдал лучшую игру в регулярке-2024/25, обыграв «Северсталь» (3:0). Главным героем стал американский вратарь Кайл Кейзер . Он провел третий матч в КХЛ и принес команде уже вторую победу.

За всю встречу Кейзер сделал аж 41 спасение. Но лучшим стал его сэйв из второго периода. Защитник «Северстали» Владимир Грудинин бросил по воротам, но попал голкиперу в плечо.

Шайба выскочила на пятак, когда Кейзер уже оказался отыгран. И все-таки он сориентировался в ситуации. Получилось очень изящно: вратарь облокотился на левый бок и замер в артистичной позе. Шайба от Эмиля Пьянова прилетела куда-то в его спину и выставленную руку с клюшкой.

После матча главный тренер Михаил Кравец особенно похвалил работу Крейзера: «Без вратаря никогда ничего не выиграешь. Когда играет так вратарь, стыдно проигрывать ».

Для Кейзера уже придумали особый способ поздравления с победой. После игры прямо со скамейки его обмыли водой из бутылки. Определенная тенденция у Кейзера уже намечается – вторая подряд игра со старта стала победной. В прошлый раз Кейзер выручил в матче с «Салаватом» (5:2).

Немаловажную роль сыграла вторая тройка «Куньлуня». Она организовала все три гола команды. Томаш Юрчо оформил дубль и отдал передачу. Теперь он обошел Наиля Якупова и занял первое место среди бомбардиров команды, набрав 11 (5+6) очков в 14 играх. Первые баллы в КХЛ заработал Джейден Хэлбгевакс – у него 1+1. Тайлер Грэйовак впервые в карьере оформил ассистенский хет-трик.

После матча Михаил Кравец посвятил победу единственному фанату «Куньлуня», который активно болел за команду в Череповце: «Я всегда, когда идет гимн, стараюсь посмотреть, есть ли болельщики. Сегодня он был один, и для него ребята добыли победу ».

Это первый матч в сезоне, когда «Куньлунь» вообще не пропустил. Так команда завершила выезд, в котором набрала 7 из 12 возможных очков. До этого были яркая победы над СКА (5:4) и «Салаватом» (5:2), а потом овертайм с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

«Куньлунь» постепенно исправляет турнирное положение: 9-е место на Западе после 15 игр. Но до идеала пока далеко.

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