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  • Якупов после 5:2 с «Салаватом»: «В «Куньлуне» никто не соглашается, что мы команда лузеров – если будем у лидеров выигрывать, надо говорить, что это неожиданность? Не хотим, чтобы так считали»
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Якупов после 5:2 с «Салаватом»: «В «Куньлуне» никто не соглашается, что мы команда лузеров – если будем у лидеров выигрывать, надо говорить, что это неожиданность? Не хотим, чтобы так считали»

Наиль Якупов не согласен с теми, кто считает «Куньлунь» командой лузеров.

Китайский клуб одержал победу над «Салаватом» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее «Куньлунь» обыграл СКА (5:4). 

– Какие впечатления оставила игра?

– Да положительные. Хороший камбэк, не опустили руки. Важный первый гол, который мы забили, он придал уверенности. Дальше правильно играли, не было таких грубых ошибок в третьем периоде. Дотерпели и забили свое.

– Какие задачи ставит тренерский штаб перед вами?

– Выигрывать каждую игру.

– Это победа над СКА так вдохновила и дала дополнительные эмоции?

– Нет, ну что если мы будем у лидеров выигрывать, то нас надо как-то восхвалять и говорить, что это неожиданность? Мы не хотим, чтобы так считали. У нас никто не соглашается с мнением, что мы команда лузеров.

Мы хотим выигрывать, мы хотим нормально и качественно играть, хотим играть долго и стабильно. Поэтому ничего не вдохновляет.

Сегодня вот выиграли, завтра уже забудем, новый день, новые тренировки. У нас «Витязь» следующий, поэтому вдохновляться времени нет, – сказал нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСалават Юлаев
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logoКХЛ
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logoКуньлунь Ред Стар
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