Защитник «Торпедо» Конюшков о буме хоккея в Нижнем Новгороде: «Думаю, начался с приходом Ларионова. Все были в шоке, что стали играть в атакующий хоккей, и влюбились в команду»

Богдан Конюшков высказался о «Торпедо».

– Когда начался бум хоккея в Нижнем Новгороде?

– Думаю, что с приходом Игоря Николаевича. Когда он пришел, все немного были в шоке, что стали играть в атакующий хоккей, брали игроков, которых там никто не знал, начали следить, относились со скептицизмом. Потом стали хорошо играть, и все влюбились в эту команду. Думаю, что мы вызываем положительные эмоции и поэтому за нами следят.

– Приходилось слышать, что нижегородские болельщики – особенные и они не так сильно критикуют команду и создают домашнюю атмосферу.

– В арене все так компактно, всех слышно и всех видно. Создается такое ощущение, что они рядом с тобой, что это твой шестой полевой игрок. Приятно за них играть, приятно ехать в круг после игры, хлопать им, смотреть в их лица.

Радостно, когда побеждаем, и видно, что они тоже расстраиваются, когда мы проигрываем. Все очень переживают за нас, поэтому приятно находиться в этой атмосфере. Но критики везде будут, и не могу сказать, что нас меньше ругают, чем других. Но все равно у нас отличные болельщики, – сказал защитник «Торпедо ».