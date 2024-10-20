  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Торпедо» Конюшков о буме хоккея в Нижнем Новгороде: «Думаю, начался с приходом Ларионова. Все были в шоке, что стали играть в атакующий хоккей, и влюбились в команду»
0

Защитник «Торпедо» Конюшков о буме хоккея в Нижнем Новгороде: «Думаю, начался с приходом Ларионова. Все были в шоке, что стали играть в атакующий хоккей, и влюбились в команду»

Богдан Конюшков высказался о «Торпедо».

– Когда начался бум хоккея в Нижнем Новгороде?

– Думаю, что с приходом Игоря Николаевича. Когда он пришел, все немного были в шоке, что стали играть в атакующий хоккей, брали игроков, которых там никто не знал, начали следить, относились со скептицизмом. Потом стали хорошо играть, и все влюбились в эту команду. Думаю, что мы вызываем положительные эмоции и поэтому за нами следят.

– Приходилось слышать, что нижегородские болельщики – особенные и они не так сильно критикуют команду и создают домашнюю атмосферу.

– В арене все так компактно, всех слышно и всех видно. Создается такое ощущение, что они рядом с тобой, что это твой шестой полевой игрок. Приятно за них играть, приятно ехать в круг после игры, хлопать им, смотреть в их лица.

Радостно, когда побеждаем, и видно, что они тоже расстраиваются, когда мы проигрываем. Все очень переживают за нас, поэтому приятно находиться в этой атмосфере. Но критики везде будут, и не могу сказать, что нас меньше ругают, чем других. Но все равно у нас отличные болельщики, – сказал защитник «Торпедо».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoБогдан Конюшков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Торпедо» Конюшков: «Хочется привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород»
3сегодня, 11:14
Конюшков о том, что Ларионов носит перстень обладателя Кубка Стэнли: «Когда отбивает кулачок, приятно до него коснуться, стать какой-то микрочастицей этого»
вчера, 12:59
Конюшков об НХЛ: «Общения с «Монреалем» никакого нет. Это лучшая лига мира, но надо быть реалистом. Много обстоятельств должны сложиться, чтобы туда ехать»
4вчера, 07:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. ЦСКА против «Сочи»
29сегодня, 14:00Live
Мостовой больше поддерживает хоккейный «Спартак», чем футбольный: «Там работает мой друг Жамнов. У футбольного 11 очков отставания, рассчитывать на что-то уже нельзя»
17сегодня, 13:14
НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Анахайм» примет «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» против «Колорадо»
11сегодня, 12:40
Скауты «Монреаля» посетят Россию, чтобы оценить игру Демидова в СКА
16сегодня, 12:14
Калинин об опытных игроках на рынке: «Столько именитых ребят. У многих команд сейчас проблемы. Почему они не берут этих игроков, а ищут кого-то на стороне? Не понимаю»
10сегодня, 10:58
Овечкин доволен атакой «Вашингтона»: «Мы хорошо двигаем шайбу, мало ошибаемся, бросаем»
12сегодня, 10:15
В КХЛ заявили, что «Салават» проинформировал лигу о задолженности за сентябрь: «Ее планируют погасить в ближайшее время»
18сегодня, 09:10
Овечкин о голевой серии Уилсона: «Самый горячий парень в НХЛ»
4сегодня, 08:58
Овечкин сыграл на правом фланге атаки в 3-м матче подряд. Форвард забил «Нью-Джерси»
5сегодня, 08:15
Ланкинен с шатаутом, Том Уилсон с 2+1 и Шестеркин с 34 сэйвами в игре с «Торонто» – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Рыбин: «Не особо верю в «Вашингтон», они не показывают доминирующий хоккей. Но Овечкин стал ближе к рекорду на шаг»
224 минуты назад
Защитник «Юты» Марино пропустит несколько месяцев из-за травмы верхней части тела
40 минут назад
Плющев о первой шайбе Овечкина в сезоне: «Саша – командный игрок, мастер. Будет дальше делать свою работу на площадке»
55 минут назад
Неделькович отправился с «Питтсбургом» на выезд. Голкипера отозвали из АХЛ
сегодня, 13:58
Терещенко о первом голе Овечкина в сезоне НХЛ: «Он делает свою работу. Александр просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все»
1сегодня, 13:45
Профака о том, с кем было сложнее всего играть в КХЛ: «СКА был хорош, играл в стиле, похожем на АХЛ»
5сегодня, 13:28
Каменский о рекорде Шипачева по матчам в КХЛ: «Он вошел в историю всего российского хоккея. Рады, что в нашей лиге такой хоккеист»
1сегодня, 12:58
Летунов про 2:3 с «Динамо»: «Удивился, что они играли в откат. Стояли в средней зоне и даже не пытались прессинговать»
сегодня, 12:44
Новиков о тренерах вратарей: «Опыт сборной Карпина имеет смысл применить в нашем хоккее»
сегодня, 12:28
Защитник «Ванкувера» Майерс провел 1000-й матч в НХЛ и сделал ассист
1сегодня, 11:52