Конюшков о том, что Ларионов носит перстень обладателя Кубка Стэнли: «Когда отбивает кулачок, приятно до него коснуться, стать какой-то микрочастицей этого»

Богдан Конюшков поделился мыслями относительно тренера Игоря Ларионова.

– Вы уже третий год работаете с Игорем Ларионовым. Он изменился как тренер?

– Все растут, все развиваются. Игорь Николаевич – не исключение.

Видно, что он с каждым днем растет как тренер, и мы растем вместе с ним. Приятно это наблюдать.

– А в чем именно он поменялся?

– Появились новые подходы. Берет что-то и из футбола, мотивационные речи. Поэтому многое меняется, но это останется внутри команды.

– Говорят, что он разбирает видео из других видов спорта на тренировках.

– На предсезонке смотрели мотивационные видео, как команда НБА стала династией. В них особо никто не верил, там был только один-два именитых игрока.

Думаю, Игорь Николаевич хочет привить менталитет победителей. В топовых командах он должен быть.

– То, что он носит перстень обладателя Кубка Стэнли, это мотивирует игроков?

– Конечно. Когда отбивает кулачок, тоже приятно до него коснуться, стать какой-то микрочастицей этого.

То, что он носит его, это заслуженно, – сказал защитник «Торпедо » Богдан Конюшков .