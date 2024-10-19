Конюшков о том, что Ларионов носит перстень обладателя Кубка Стэнли: «Когда отбивает кулачок, приятно до него коснуться, стать какой-то микрочастицей этого»
– Вы уже третий год работаете с Игорем Ларионовым. Он изменился как тренер?
– Все растут, все развиваются. Игорь Николаевич – не исключение.
Видно, что он с каждым днем растет как тренер, и мы растем вместе с ним. Приятно это наблюдать.
– А в чем именно он поменялся?
– Появились новые подходы. Берет что-то и из футбола, мотивационные речи. Поэтому многое меняется, но это останется внутри команды.
– Говорят, что он разбирает видео из других видов спорта на тренировках.
– На предсезонке смотрели мотивационные видео, как команда НБА стала династией. В них особо никто не верил, там был только один-два именитых игрока.
Думаю, Игорь Николаевич хочет привить менталитет победителей. В топовых командах он должен быть.
– То, что он носит перстень обладателя Кубка Стэнли, это мотивирует игроков?
– Конечно. Когда отбивает кулачок, тоже приятно до него коснуться, стать какой-то микрочастицей этого.
То, что он носит его, это заслуженно, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
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