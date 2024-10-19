Конюшков об НХЛ: «Общения с «Монреалем» никакого нет. Это лучшая лига мира, но надо быть реалистом. Много обстоятельств должны сложиться, чтобы туда ехать»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о своем возможном отъезде в НХЛ.

21-летний игрок был выбран «Монреалем » под 110-м номером на драфте-2023.

В текущем сезоне у Богдана 5 (1+4) очков в 16 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при нейтральной полезности и среднем времени на льду 22:00.

– Вы были задрафтованы «Монреалем». Есть какое-то общение с клубом?

– Нет, никакого общения.

– С Игорем Ларионовым не общались на тему НХЛ?

– Общались, но эти разговоры останутся между нами. Понятно, что это самая лучшая лига мира и всегда хочется попробовать там свои силы, но надо быть реалистом и оценивать свои силы. Много обстоятельств должны сложиться, чтобы туда ехать.

– За кем-то следите в НХЛ?

– Слежу за ребятами, которых знаю, и с которыми мы дружим. Коля Коваленко туда поехал, поэтому смотрю за ним, и еще за парой ребят, с которыми тоже знакомы, – сказал Конюшков.