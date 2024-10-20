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Неделькович отправился с «Питтсбургом» на выезд. Голкипера отозвали из АХЛ

Алекс Неделькович отправился на выезд с «Питтсбургом».

Вратаря отозвали из АХЛ. Ранее Неделькович восстановился после травмы и был отправлен в АХЛ набирать форму, 19 октября он отразил 33 из 36 бросков в матче «Уилкс-Бэрри» с «Лихай Вэлли» (4:3). 

Напомним, в этом сезоне НХЛ Неделькович еще не играл из-за травмы.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт НХЛ
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