Неделькович о погоне Овечкина за Гретцки: «Не удивлюсь, если он побьет рекорд к Рождеству. Это не будет сюрпризом»
Алекс Неделькович высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Это не будет сюрпризом. Я не удивлюсь, если он побьет рекорд в этом сезоне.
Я не удивлюсь, если он побьет его к Рождеству, честно говоря, такой уж он снайпер.
Я думаю, что это вполне возможно», – сказал вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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