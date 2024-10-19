Салливан о том, что вратарь «Питтсбурга» Джерри не сыграл против «Каролины»: «Тристан сейчас не в лучшей форме. Мы должны попытаться ему помочь»
В матче с «Каролиной» ворота защищал 22-летний новичок Йоэль Бломквист, отразивший 35 из 39 бросков.
Тристан Джерри (83,6% сэйвов в 3 матчах, коэффициент надежности 5,47) остался в запасе.
Алекс Неделькович восстановился после травмы и был отправлен в АХЛ набирать форму, сегодня он отразил 33 из 36 бросков в матче «Уилкс-Бэрри» с «Лихай Вэлли» (4:3).
«Бломквист играл все лучше и лучше с каждым своим выходом на лед. Это качественный вратарь, сейчас он хорошо играет.
Что касается Тристана, то сейчас он не в лучшей форме. Но мы знаем его сильные стороны. Мы должны попытаться ему помочь, это часть нашей ответственности», – сказал главный тренер «Пингвинс».
У 29-летнего Джерри остается 4 сезона (включая текущий) по контракту с кэпхитом 5,375 миллиона долларов за сезон. Ранее сообщалось, что «Питтсбург» рассматривал возможность обмена вратаря.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий