Неделькович пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела
Алекс Неделькович получил травму нижней части тела.
Об этом сообщил «Питтсбург». Восстановление 28-летнего вратаря займет несколько недель.
В регулярном сезоне-2023/24 Неделькович провел 38 матчей и пропустил 102 гола. Коэффициент надежности американца составил 2,98.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
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