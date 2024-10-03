Неделькович пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела

Алекс Неделькович получил травму нижней части тела.

Об этом сообщил «Питтсбург ». Восстановление 28-летнего вратаря займет несколько недель.

В регулярном сезоне-2023/24 Неделькович провел 38 матчей и пропустил 102 гола. Коэффициент надежности американца составил 2,98.