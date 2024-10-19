Минское «Динамо» поздравило Шипачева с рекордом КХЛ по играм: «Торт для легенды. Подсластили 1002-й матч Вадима»

Минское «Динамо» поздравило Вадима Шипачева после 1002-го матча в КХЛ.

Игра Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:1) стала для Шипачева 1002-й в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по матчам.

После игры форварду подарили торт.

«Торт для легенды.

Клуб подсластил 1002-й матч Вадима Шипачева не только победой», – говорится в сообщении минского «Динамо ».