Минское «Динамо» поздравило Шипачева с рекордом КХЛ по играм: «Торт для легенды. Подсластили 1002-й матч Вадима»
Минское «Динамо» поздравило Вадима Шипачева после 1002-го матча в КХЛ.
Игра Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:1) стала для Шипачева 1002-й в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по матчам.
После игры форварду подарили торт.
«Торт для легенды.
Клуб подсластил 1002-й матч Вадима Шипачева не только победой», – говорится в сообщении минского «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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