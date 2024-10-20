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Травмированный Кузьмин вернулся в Уфу и посетил тренировку «Салавата». Форварда выписали из больницы

Травмированный Глеб Кузьмин посетил тренировку «Салавата Юлаева».

Форвард ранее был выписан из московской больницы и вернулся в Уфу.

Напомним, Кузьмин получил травму 17 сентября в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2). Во втором периоде 27-летний игрок упал и ударился головой о борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.

Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу. Хоккеист перенес успешную операцию.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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