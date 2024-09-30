Гендиректор «Салавата» о Кузьмине: «Врачи занимаются с ним реабилитацией, пока назвали срок 3 недели. Вернется ли Глеб на лед в этом сезоне, говорить сложно»
Гендиректор «Салавата» рассказал о реабилитации Глеба Кузьмина.
Форвард уфимского клуба получил травму 17 сентября в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2).
Во втором периоде 27-летний игрок упал и ударился головой о борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.
Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу. Хоккеист перенес успешную операцию.
«Сейчас врачи занимаются с Глебом реабилитацией, пока назвали трехнедельный срок. Надеемся, что после этого он прилетит в Уфу, и мы продолжим здесь лечение и восстановление.
Вернется ли Глеб на лед в этом сезоне, пока говорить сложно», – сказал Ринат Баширов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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