Гендиректор «Салавата» о Кузьмине: «Врачи занимаются с ним реабилитацией, пока назвали срок 3 недели. Вернется ли Глеб на лед в этом сезоне, говорить сложно»

Гендиректор «Салавата» рассказал о реабилитации Глеба Кузьмина.

Форвард уфимского клуба получил травму 17 сентября в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2).

Во втором периоде 27-летний игрок упал и ударился головой о борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.

Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу. Хоккеист перенес успешную операцию.

«Сейчас врачи занимаются с Глебом реабилитацией, пока назвали трехнедельный срок. Надеемся, что после этого он прилетит в Уфу, и мы продолжим здесь лечение и восстановление.

Вернется ли Глеб на лед в этом сезоне, пока говорить сложно», – сказал Ринат Баширов .