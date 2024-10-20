Глеб Кузьмин: «Моя травма не так серьезна, как все предполагали, могло быть хуже. Я на своих двоих, нужно 3 месяца ходить в корсете»

Глеб Кузьмин рассказал, как восстанавливается от травмы позвоночника.

Форвард «Салавата Юлаева» получил травму 17 сентября в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2).

Во втором периоде 27-летний игрок упал и ударился головой о борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.

Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу. Хоккеист перенес успешную операцию.

«Были болевые ощущения, потому что все‑таки есть шов, который тянул. Первые сутки я только перевернуться смог, довольно‑таки тяжело было для меня, но мне помогли. На вторые сутки меня заставили сесть, потому что долго лежать спортсмену нельзя. На четвертые или пятые сутки меня заставили встать.

На самом деле моя травма не так серьезна, как я предполагал и как все предполагали. Я ценю то, что сейчас у меня есть, потому что могло быть хуже. Слава богу, я «на своих двоих» и все хорошо. Мне нужно будет три месяца в корсете ходить и тренироваться.

Корсет помогает мне ходить, нагрузку снимает с позвоночника. Потом, когда его снимут, нужно будет стать сильнее без корсета, – сказал форвард «Салавата ».