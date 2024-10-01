Козлов о Кузьмине: «Хорошая новость: он начинает сам потихоньку стоять и ходить. «Салават» скоро полетит в Москву, обязательно его посетим»
Виктор Козлов рассказал о состоянии Глеба Кузьмина.
Форвард уфимского клуба получил травму 17 сентября в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2).
Во втором периоде 27-летний игрок упал и ударился головой о борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.
Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу. Хоккеист перенес успешную операцию.
– Какое состояние Глеба Кузьмина?
– Хорошая новость: он начинает сам потихоньку стоять и ходить. Мы скоро полетим в Москву на выезд, обязательно его посетим, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
8 октября уфимский клуб сыграет с ЦСКА на выезде.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Салавата»
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