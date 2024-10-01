Козлов о Кузьмине: «Хорошая новость: он начинает сам потихоньку стоять и ходить. «Салават» скоро полетит в Москву, обязательно его посетим»

Виктор Козлов рассказал о состоянии Глеба Кузьмина.

Форвард уфимского клуба получил травму 17 сентября в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2).

Во втором периоде 27-летний игрок упал и ударился головой о борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.

Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу. Хоккеист перенес успешную операцию.

– Какое состояние Глеба Кузьмина?

– Хорошая новость: он начинает сам потихоньку стоять и ходить. Мы скоро полетим в Москву на выезд, обязательно его посетим, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева ».

8 октября уфимский клуб сыграет с ЦСКА на выезде.