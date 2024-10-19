  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров забил в 4-й игре подряд со старта сезона. Он возглавляет гонку снайперов НХЛ с 7 шайбами
Видео
8

Кучеров забил в 4-й игре подряд со старта сезона. Он возглавляет гонку снайперов НХЛ с 7 шайбами

Никита Кучеров продлил голевую серию на старте сезона до 4 игр.

Нападающий «Тампы» забросил шайбу и сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Теперь на его счету 9 (7+2) баллов в 4 играх сезона-2024/25. Никита Кучеров единолично лидирует в гонке снайперов лиги.

Второе место делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 5 голов в 4 играх), Дилан Гюнтер («Юта», 5 в 5) и Пол Коттер («Нью-Джерси», 5 в 7).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoТампа-Бэй
видео
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Глотов предложил изменить начисление очков: «Когда даешь обратный пас, голевую не записывают. В НХЛ такого нет – там считают даже отскоки от щитков»
13вчера, 12:10
Блажиевский на вопрос о том, кто круче – Кучеров или Панарин: «Не знаю. Они лучшие в НХЛ, огромные мастера»
1418 октября, 20:21
Русские – лидеры гонки снайперов. У Панарина – хет-трик, у Кучерова – дубль с победным голом на 59:05
2318 октября, 09:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шестеркин отразил 34 из 35 бросков «Торонто» и стал 1-й звездой матча. У него 3 победы в 4 играх при 93,5% сэйвов и КН 1,97
322 минуты назад
Бобровский отразил 23 из 26 бросков «Вегаса» и стал 3-й звездой матча. Победа – 3-я в сезоне и 399-я за карьеру в НХЛ
342 минуты назад
Капризов набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча. У него 8 очков и «+4» в 5 играх
157 минут назадВидео
Овечкин против «Нью-Джерси»: 1-й гол в сезоне, 5 бросков и 3 хита за 17:29. У него 4 очка в 4 играх
5сегодня, 03:00
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси», «Флорида» вырвала победу у «Вегаса», «Торонто» проиграл «Рейнджерс», «Тампа» уступила «Оттаве»
448сегодня, 01:58Live
Овечкин забил 854-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 40 шайб
58сегодня, 01:10Видео
Узнаете по фото Кубок Стэнли? А как расшифровывается НХЛ?
сегодня, 00:00Спецпроект
Кучеров – 1-й игрок в истории «Тампы», забивший 7+ голов в первых 4 матчах сезона
23вчера, 21:39
Ядозуб, орлан, свиньи – это все маскоты из НХЛ. А у какой команды кто?
вчера, 21:30Спецпроект
«Нэшвилл» проиграл все 5 матчей в сезоне НХЛ с общим счетом 10:23. Стэмкос забил 1-й гол в составе клуба в игре с «Детройтом»
22вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Самсонов отразил 45 бросков «Флориды» из 49 во 2-м матче за «Вегас» в сезоне. Результат по сэйвам – 2-й за карьеру в лиге
32 минуты назад
Том Уилсон забил в 4-м подряд матче со старта сезона и повторил рекорд «Вашингтона». У него 5 шайб на отрезке
1сегодня, 03:10
Агент Шипачева о рекорде по матчам в КХЛ: «Он может провести еще много игр за карьеру. Главное, что в его душе до сих пор горит огонь и он очень любит хоккей»
вчера, 21:58
Валерий Каменский: «Авангард» – сильная команда. Моментов у них много, есть свой почерк, голы придут. Бывает, что в начале чемпионата что-то не ладится»
4вчера, 21:51
Никита Щитов: «Шабанов – сильнейший нападающий в КХЛ. Он сможет играть в НХЛ, еще и на ведущих ролях»
1вчера, 21:27
Леонтьев про 1:4 от минского «Динамо»: «Функционально просели, как-никак третья игра на выезде. Надо отдать должное парням – никто не опускает руки, все сражаются до конца»
вчера, 20:59
Квартальнов о рекорде Шипачева по матчам в КХЛ: «Великий, собрал все титулы. Достичь такого результата сложно»
1вчера, 20:49
Барков может вернуться в состав «Флориды» на следующей неделе: «Он в гармонии со своим телом. Он будет играть, как только скажет, что готов на 100 процентов»
вчера, 20:41
Мамбеталиев о том, будут ли в «Барысе» новички: «У нас большой запас своих хоккеистов. В «Номаде» хорошая молодежь подрастает. Нужно их смело вводить»
вчера, 19:23
Тарасенко забил 2-й гол в сезоне в матче против «Нэшвилла»
1вчера, 18:57Видео