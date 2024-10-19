Глотов предложил изменить начисление очков: «Когда даешь обратный пас, голевую не записывают. В НХЛ такого нет – там считают даже отскоки от щитков»
– Что бы вы изменили в правилах хоккея?
– Всех бы обязал перейти на единый размер площадки за какое-то короткое время, например, за пару сезонов. Чтобы все играли на канадской коробке. Это первое.
Второе – когда ты даешь обратный пас, у нас голевую передачу не записывают. В НХЛ такого правила нет, там даже отскоки от щитков считают.
Болельщикам гораздо интереснее смотреть, когда за сезон у лидеров по 100+ очков. Как у Макдэвида или Кучерова.
У нас в лиге не считают такие пасы. Вроде много забиваем, но на половине голов одна передача, нет передачи – кто-то может коснуться коньком даже неумышленно, и все передачи сгорают.
Считаю, для лиги лучше будет, если система результативных баллов изменится.
Ну и для игроков, естественно, тоже приятно. Ты можешь какую-то работу сделать, а партнеры сделали перепас, и ты остался незамеченным, – сказал форвард СКА Василий Глотов.
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