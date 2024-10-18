Блажиевский на вопрос о том, кто круче – Кучеров или Панарин: «Не знаю. Они лучшие в НХЛ, огромные мастера»
«Трактор» обыграл «Салават» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошая, интересная игра, как обычно с «Салаватом» бывает. Первый период выдался хороший, второй получился немного скомканным, у нас не получались некоторые вещи. А в третьем опять хорошо играли – забили гол и довели дело до конца.
– Уже третья игра с Уфой, все они на тоненького. Есть что-то общее между этими матчами?
– Ничего общего между этими играми нет. Все знают, что это очень хорошая команда, получаются хорошие, напряженные игры, для болельщиков.
– Можно ли назвать «Салават» командой ветеранов?
– Там, может, и есть ветераны, но они очень мастеровитые, быстрые, и молодая тройка у них есть. Так что неважно, команда ветеранов или нет – все не от этого зависит.
– Кого можешь назвать самым бесячим – может, Панин или кто-то другой?
– Не знаю, иностранцы у них все неприятные (смеется). А так все хорошие ребята, кого-то отдельного выделять не буду.
– Сегодня было много провокаций, но у «Трактора» всего два удаления. Как удавалось не поддаваться эмоциям?
– Все понимают, что нужно делать. Это одна из важных деталей.
– Вопрос про НХЛ – Кучеров уже забил 6 шайб, а Панарин прошлой ночью оформил хет-трик. На твой взгляд, кто из них круче?
– Не знаю. Слежу, конечно, за ребятами, они лучшие в лиге, огромные мастера, – сказал защитник «Трактора» Артем Блажиевский.
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