Это была насыщенная ночь.

Пока многие звезды НХЛ только раскачиваются на старте регулярки (Макдэвид, Мэттьюс, ау, вы где?), русские не теряют ни секунды.

На этой неделе мы уже смотрели таблицу бомбардиров , где в топ-3 было сразу двое наших. В гонке снайперов ситуация не хуже – после этой ночи Никита Кучеров возглавил список, а вторым, отставая на одну шайбу, идет Артемий Панарин.

Лидер «Тампы», кажется, переквалифицировался в снайпера – и дело тут даже не в том, что он на вершине списка, хотя команда сыграла меньше почти всех в лиге. Из сезона в сезон он все чаще бросает по воротам. Но среднее количество бросков за эти 3 матча (5,33 за игру) уже заметно больше, чем в самую бросающую регулярку Никиты (прошлую – 3,78). Другой вопрос – сохранит ли он этот темп.

Это же касается и Панарина, который в этом сезоне меньше 2 очков за вечер еще не набирал. При этом он бросает не так часто, как Кучеров (2,75 в среднем), но у него впечатляющий показатель реализации.

Артемий Панарин: 3+1 с «Детройтом» и лучший старт игрока в истории «Рейнджерс»

Несмотря на то, что сезон только начался, «Ред Уингс» уже достаточно настрадались от русских игроков – Малкин в матче с ними сделал 0+2, Панарин с теми же двумя передачами, а Шестеркин с 31 сэйвом при 32 бросках.

Но это была только разминка – во второй встрече «Рейнджерс» и «Детройта» Панарин выдал более мощный перфоманс: к концу 32-й минуты он уже набрал 3+1:

● на 9-й – незаметно для соперника выехал из-за ворот и открылся под передачу Трочека. Это был первый (!) бросок Нью-Йорка в створ в матче;

● на 16-й – реализовал большинство гостей. Просто чуть продвинулся с шайбой к воротам, бросил еще из-за круга вбрасывания – попал под перекладину;

● в касание замкнул передачу Фокса в еще одном большинстве в середине второго периода;

● а за 3 минуты до этого тоже мощно метнул шайбу при 5-на-4 – и Трочек ее подправил в полете.

При такой реализации лишнего «Рейнджерс» (3 из 4 – 75%) и лично Панарина у «Детройта» просто не было шансов.

«Сегодняшний вечер был определенно нашим, – отметил Артемий. – Я не хочу говорить слишком много – это была всего одна игра, но у нас все прошло очень хорошо». Нападающий набирал два очка или больше во всех четырех матчах сезона (6+5) – это первый такой случай в истории «Рейнджерс».

«Я этого не знал, но это потрясающе, – удивился он. – Я постараюсь продолжать в том же духе».

До рекорда лиги – 12 таких игр с начала регулярки у Марио Лемье – еще далековато, но при нынешней форме Панарина это не кажется невозможным.

Вообще нынешний матч стал 23-м для Панарина в НХЛ с 4 очками – с момента введения драфта только у 6 незадрафтованных игроков было больше: Уэйна Гретцки (217), Фила Эспозито (70), Петера Штястны (54), Бобби Орра (42), Адама Оутса (41), Дино Сиссарелли (30). Этим вечером Артемий догнал Кена Ходжа.

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Никита Кучеров: дубль с победным на последней минуте, обыграл самую результативную тройку сезона

У Никиты Кучерова статистика за прошедшую ночь чуть скромнее, но у него и соперник был куда мощнее – «Вегас», начавший сезон с трех побед подряд. Гости могли реабилироваться после неудачи в Вашингтоне и к началу 58-й минуты даже вели, но «Тампа» успела не только сравнять счет, но и выиграть в основное время.

Естественно, ничего (ну, почти) в игре «Лайтнинг» не происходит без Никиты Кучерова:

● на последних секундах первого периода – а именно за 13 до сирены – он убежал с Генцелом 2-в-1 и сравнял счет после перепасовки;

● а на последней минуте матча он реактивно залетел в зону, бросил по воротам Хилла и первым успел к отлетевшей в сторону борта шайбе. Что было дальше – везение или мастерство – решайте сами.

Кучеров очень мощно стартовал в этом энхаэловском году – столько же голов за 3 первых матча «Тампы» было только у Криса Контоса в сезоне-1992/93.

«Вегас», конечно, пытался удержать счет, но у них нет Никиты. Хотя есть самая результативная тройка этой регулярки – Барбашев – Айкел – Стоун. Без их очков «Голден Найтс» вообще ничего бы не светило в Тампе.

Кстати, по голу этим вечером – у Дорофеева (с передачи Айкела) и Барбашева.

Ударная тройка «Вегаса» идет по сезону довольно мощно – и всем составом входит в топ-7 бомбардиров НХЛ прямо сейчас. Но Кучеров совсем близко, а над ними всеми – Артемий Панарин и переживающий непонятно какую по счету молодость Евгений Малкин.

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Фото: Gettyimages.ru /Douglas P. DeFelice, Gregory Shamus