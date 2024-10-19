Морозов поздравил Шипачева с рекордом КХЛ по матчам: «Вадим всю карьеру показывает высокие результаты, креативные действия на площадке»
Алексей Морозов поздравил Вадима Шипачева с рекордом по матчам в КХЛ.
37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.
Перед началом матча президент КХЛ Алексей Морозов вручил Шипачеву памятную награду.
«Рад сегодня от лица КХЛ и от себя лично поздравить Вадима, его семью и его поклонников с этим уникальным достижением.
Вадим продолжал всю свою карьеру показывать высокие результаты, креативные действия на площадке и сегодня мы хотим его поздравить с новым рекордом.
Хочу пожелать спортивного долголетия поднимать этот рекорд как можно выше», – сказал Морозов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости