Морозов поздравил Шипачева с рекордом КХЛ по матчам: «Вадим всю карьеру показывает высокие результаты, креативные действия на площадке»

Алексей Морозов поздравил Вадима Шипачева с рекордом по матчам в КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо » принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

Перед началом матча президент КХЛ Алексей Морозов вручил Шипачеву памятную награду.

«Рад сегодня от лица КХЛ и от себя лично поздравить Вадима, его семью и его поклонников с этим уникальным достижением.

Вадим продолжал всю свою карьеру показывать высокие результаты, креативные действия на площадке и сегодня мы хотим его поздравить с новым рекордом.

Хочу пожелать спортивного долголетия поднимать этот рекорд как можно выше», – сказал Морозов.