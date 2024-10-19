Панарин – Шипачеву: «Поздравляю с рекордом по матчам в КХЛ. Тебе надо как-то доковылять до моего возвращения. Скучаю по твоим подкидкам»

Артемий Панарин поздравил Вадима Шипачева с рекордом по матчам в КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо » принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

Шипачев и Панарин ранее вместе играли за СКА.

«Вадя, привет! Поздравляю тебя с новым рекордом по количеству проведенных матчей в КХЛ . Большая цифра. Надеюсь, будет еще больше.

Желаю тебе проводить сезоны без травм, с большой результативностью.

Тебе как-то надо доковылять до моего возвращения. Скучаю по твоим подкидкам», – сказал нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин .