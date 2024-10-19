Шипачев о рекорде КХЛ по играм: «Это как сказка. Когда в юном возрасте вышел на арену в Череповце, не мог подумать, что проведу столько успешных лет в хоккее, и меня будут чествовать с 1002-м матчем»

Вадим Шипачев высказался о том, что установил рекорд КХЛ по матчам.

37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

Перед началом матча президент КХЛ Алексей Морозов вручил Шипачеву памятную награду.

«Когда в юном возрасте вышел на арену в Череповце, не мог подумать, что проведу столько успешных лет в хоккее, и меня будут чествовать с 1002-м матчем.

Это как сказка, хотел бы сказать спасибо моей маме, которая привела меня в хоккей, моей супруге Екатерине, детям и отметить всех тренеров, персонал, руководства клубов, где я играл, игроков.

Спасибо КХЛ за этот подарок, очень благодарен руководству минского «Динамо» за этот праздник и за это шоу, они большие молодцы», – сказал форвард минского «Динамо » Вадим Шипачев.