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Плющев о «Динамо»: «Все лучшее время получают легионеры, работы со своей молодежью нет. В руководстве загадочные люди типа Сушко»

Владимир Плющев подверг критике руководство московского «Динамо».

Московский клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– У «Динамо» отличная школа, не так давно клуб выигрывал Кубок Харламова – так работайте со своей молодежью, развивайте! Но ничего этого не происходит – все лучшее игровое время получают легионеры, команда ради мифического результата выживает.

Читаю интервью людей из менеджмента «Динамо» – диву даюсь. Все у них хорошо, при этом на место очередного молодого воспитанника привезли североамериканского вратаря, над которым смеется вся лига. У «Динамо» столько легенд, а в руководстве загадочные люди типа Сушко, которые никакого отношения к истории бело-голубых не имеют. 

– К тренерскому штабу «Динамо» вопросы есть?

– Вы знаете, что в ЦСКА во времена Тарасова Анатолия Владимировича знал каждого молодого таланта из армейской школы? За каждого тренеры молодежных команд отвечали перед Тарасовым лично – во всех деталях!

Примерно та же картина была в «Динамо» Аркадия Ивановича Чернышева, хотя у бело-голубых в то время не было тех возможностей и той арены, которыми располагали в ЦСКА.

А сегодня картина в «Динамо» совсем другая. Со стороны все эти отъезды молодых талантов «Динамо» выглядят как приговор, – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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