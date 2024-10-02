Юрзинов о развитии молодежи: «Тарасов запустил много принципов. «У каждого должен быть свой финт». «Обязан быть в порядке не только в хоккее, но и в фигурном катании, футболе». Следуйте им»

Владимир Юрзинов высказался о развитии молодых хоккеистов.

– Все время жду новостей из Молодежной лиги, там наш фундамент. Сейчас, когда нет международных соревнований, появляется возможность для тесного общения между клубами МХЛ и КХЛ , для тренерских семинаров.

В свое время МХЛ славилась этими семинарами. Сегодня тренерское взаимодействие внутри клубных систем становится еще более важным.

На лавочках в наших клубах – до шести тренеров, по защитникам, нападающим, вратарям, физподготовке и так далее. Но едва ли не самый главный тренер – по молодежи, а он есть не везде...

– Как вам в свое время каждый год удавалось запускать по три-пять звездочек?

– У нас на лавочке не было пяти помощников, но были Зинэтула Билялетдинов и Петр Воробьев . Это очень большие тренеры, которые в первую очередь занимались молодыми – по заветам Тарасова и Чернышева, а потом и Тихонова .

«У каждого молодого игрока должен быть свой финт». «Обязан быть в порядке не только в хоккее с шайбой, но и в хоккее с мячом, в фигурном катании, в футболе, в других видах спорта, включая единоборства». Принципов, которые запустил Тарасов, много. И все они – на фоне огромной тренировочной работы.

Не отказывайтесь от этих принципов, следуйте им! – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.