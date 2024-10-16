Директор «Динамо» о Рябкине: «Он должен заслужить место в составе, доминировать в МХЛ, быть заметным в ВХЛ. Нельзя расторгнуть контракт в России, а завтра играть в США. Скандал никому не нужен»

Алексей Сопин отреагировал на слухи об уходе Ивана Рябчука из «Динамо».

Ранее появилась информация , что 17-летний форвард решил продолжить карьеру в Северной Америке – в команде «Маскегон» в USHL. Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис опроверг эту новость.

– Какова вероятность, что Иван Рябкин расторгнет контракт с «Динамо»?

– Мы вообще не готовы на это. Однозначно. По инициативе игрока или нет – мы не будем рассматривать эти варианты.

– Есть ли пункт, что должно пройти 16 месяцев с тех пор, как игрок подает на расторжение, прежде чем клуб его отпустит?

– Да, есть такое. Образно говоря, игрок может выкупить контракт по своей инициативе. Но перед этим должен пройти определенный срок. Сначала нужно задолго уведомить клуб. Нельзя сегодня расторгнуть контракт в России, а завтра уехать играть в Америку.

– Как вы воспринимаете эту информационную атаку со стороны клуба «Маскегон»? Иван Рябкин уверенно заявлен в их состав, об этом есть официальное заявление на сайте команды.

– Мы в «Динамо» обсудили эту ситуацию и видим ее как давление на нашу команду. Так подается знак, что молодой форвард через две‑три недели может от нас уехать, потому что его не ставят в основу КХЛ. Но как это сделать? Разве что побег? Хотя понятно, что это ни к чему хорошему не приведет.

– Где сейчас Рябкин?

– Он отправился в команду ВХЛ – несколько часов назад он прилетел в Санкт ‑Петербург. Заселился в отель, пообщался с тренерским штабом «Динамо» Санкт‑Петербург. Получил необходимую форму, экипировку. Завтра в 10:45 утра выходит на тренировку, а сейчас отдыхает в гостинице.

Я пообщался с его российским агентом Глебом Чистяковым. Он сказал, что у игрока нет планов уезжать в Америку. В свою очередь он пообщался с североамериканским агентом Максимом Моливером, и он сказал то же самое, что никаких переговоров у Рябкина с клубом USHL нет.

Вообще понять информацию этого студенческого клуба очень сложно. Дескать, они ждут Ивана через несколько недель после турнира сборной. Но за этим ничего не стоит. Может быть, это игра агентов. Хотя в данный момент никто не утверждает, что Рябкин куда‑то уедет. На это даже намека нет.

– Защитник Артем Дуда уехал из ЦСКА при действующем контракте, но ему не позволили играть в USHL. То есть даже побег выглядит бессмысленно.

– Я надеюсь, что Иван и его агенты понимают это. Мы пообщались с руководством КХЛ и вспомнили этот прецедент с Дудой. Будет просто дисквалификация игрока. Никому этот скандал не нужен. Для чего это? Какой смысл?

При этом мы признаем, что есть определенный кризис в игре Ивана. Может быть, в этом есть и вина «Динамо». Но мы пытаемся найти пути решения, чтобы он вышел на свой высокий уровень.

Мы его и в КХЛ ждем, и смотрим, когда он в МХЛ станет ключевым игроком. Думаем, как сделать, чтобы он побыстрее выбрался из своего творческого кризиса.

– Рябкин в КХЛ получал по 63 секунды за матч. А в МХЛ он набирает по очку за игру. Как вы видите развитие талантливого юниора в основном составе «Динамо»?

– В первую очередь, Ивану нужно показывать себя в вертикали клуба. Он должен доминировать в МХЛ, быть заметным игроком в ВХЛ. Просто так место в КХЛ не получишь.

Ставить 17‑летнего парня просто так, ради развития? Это сложно, над нами довлеет результат. Рябкин должен это место не просто получить, а заслужить. Когда это произойдет, Иван будет играть в основном составе КХЛ.

Ему нужно стать лидером в МХЛ и ВХЛ , забить два‑три гола в одной игре, доминировать в молодежке. Тогда можно претендовать на место в КХЛ.

– Рябкин поедет в начале ноября в Питер на турнир сборных?

– Мы пока еще официально не получали вызов от ФХР. Но если Ивана пригласят, то он поедет, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.