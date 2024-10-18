Широков о самом популярном человеке в российском хоккее: «Ротенберг. Его пресс‑конференции разрывают информационное пространство»
– Что вам больше нравится – медиахоккей или медиафутбол?
– Медиахоккей. Я же там сам участвую.
– А вот в медиафутболе один блогер подрался, его арестовали. И теперь депутаты даже предлагают запретить медиафутбол как явление.
– Так это раньше нужно было пресекать. Они все распускают, а потом начинают гайки закручивать. Что, никто не знал, что там творится условный «беспредел»? Я в кавычки беру. Что там матом ругаются ради хайпа? А ведь это единственное, на чем они выезжают.
Что, никто не знал об этом? Только сейчас увидели? Это было делом времени, когда такое произойдет. Просто это все больше и больше разрастается. Надо было изначально как‑то регламентировать эту историю.
– Просто этот скандал получился уж слишком громким.
– У нас все время так. Сначала что‑то произойдет, потом что‑то делают. Как говорит Роман Борисович Ротенберг, «пока петух не клюнет, мужик не перекрестится». Вот и здесь то же самое.
– Кстати, о медиа. Кто самый популярный человек в российском хоккее? Александр Овечкин?
– Я думаю, что сейчас – Роман Ротенберг. Его пресс‑конференции просто разрывают информационное пространство.
– А в футболе?
– Кто у нас там есть… Думаю, что Артем Дзюба и Валерий Карпин друг у друга по очереди отбирают этот титул, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.
Широков о Ротенберге: «Шулшер», «Фергусон». Он называет людей на свой манер, главное – знает их. Из скучного мероприятия пресс-конференция превращается в перфоманс»
Ротенберг о поражении СКА: «Как в пословице: «Петух клюнул – мужик перекрестился». Лучше, чтобы петух клюнул до игры, а не во время»
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