  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин о латинице в КХЛ: «Мне без разницы, главное, чтобы игроки показывали хороший хоккей. Играть надо за эмблему на груди, не за фамилию на спине»
13

Овечкин о латинице в КХЛ: «Мне без разницы, главное, чтобы игроки показывали хороший хоккей. Играть надо за эмблему на груди, не за фамилию на спине»

Александр Овечкин высказался об использовании кириллицы в КХЛ.

Olimpbet ВХЛ ранее сообщила, что отказалась от использования латиницы на форме. Фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выступил против использования кириллицы на формах в КХЛ, так как болельщики в Индии и Китае не смогут прочитать фамилии игроков. 

– Сейчас в КХЛ ломают копья вокруг темы, на каком языке писать фамилии игроков на хоккейных свитерах. Русский или английский?

– Если честно, то мне без разницы. Самое главное, чтобы люди в этих свитерах показывали хороший хоккей. А что у них на спине написано – мне не так важно. Как говорят, играть надо за эмблему на груди, а не за фамилию на спине.

– Многие хотят видеть надписи на русском языке, как в ретро‑время.

– Хотят – пожалуйста. Мне‑то без разницы. Я готов принять любой вариант, тем более это зависит не от меня, – сказал Александр Овечкин.  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин о словах Ротенберга, что СКА потянет его переход: «У Романа Борисовича через два года все может поменяться»
4810 августа, 13:57
Овечкин о Кузнецове: «У каждого своя голова на плечах, он решил играть в СКА. У нас прекрасные отношения, пожелал ему удачи»
1010 августа, 11:54
Ротенберг о том, потянет ли СКА условия Овечкина: «Да, надеюсь. Благодаря Миллеру, «Газпрому» имеем возможность развивать хоккей, радовать страну»
1649 августа, 05:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Разин об отказе играть с «Нефтехимиком»: «Здесь хоккей, а не регби. Я спросил, будут ли санкции, если уведу команду, сказали – не будет. Извиняюсь перед болельщиками, телевизионщиками»
6сегодня, 17:54
Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»
10сегодня, 17:25
Леонтьев о хите Абросимова на Вовченко: «Чистый силовой, какие претензии? Катиться по чужой синей линии – чревато. Давайте на предсезонных турнирах отменим силовые, будем играть резервистами»
13сегодня, 17:07
Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»
28сегодня, 16:48
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» победил «Югру», «Амур» одолел «Ладу»
9сегодня, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о хите Абросимова: «Не вижу нарушения, это чистый силовой. Вовченко желаю здоровья»
4сегодня, 17:35
Зарплата Сизова в «Динамо» Москва – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
1сегодня, 16:34
Роман Ротенберг: «В честь победы СКА-1946 в Кубке Харламова мы вручим парням перстни 30 августа на презентации команды. Ждем защиту титула!»
7сегодня, 15:28Видео
Агент Овечкина: «Александр в хорошей форме, к сезону готов, тренируется каждый день, со здоровьем у него все в порядке»
5сегодня, 15:13
Нечас о продлении с «Каролиной»: «Ситуация была 50 на 50, но мы перевернули эту страницу. Здесь мой дом, я счастлив, что вернулся»
1сегодня, 15:02