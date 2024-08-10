Овечкин о словах Ротенберга, что СКА потянет его переход: «У Романа Борисовича через два года все может поменяться»

Теги СКА возможные переходы Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о возможности его перехода в СКА через 2 года.

Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пригласить форварда в СКА после истечения срока его контракта с «Вашингтоном».

– Роман Ротенберг сказал, что у СКА есть средства и на Александра Овечкина. Через два года вы можете приехать куда‑то, не считая родного «Динамо»?

– Через два года, как я думаю, все может поменяться.

– У вас в принятии решения?

– Нет, поменяться у Романа Борисовича.

– А вы через два года можете продлить контракт в НХЛ?

– Поживем – увидим. Опять же, два года – это долгий срок. Все может произойти, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Александр Овечкин: «Застал три поколения. Система, тактика, профессионализм – все поменялось. Раньше клюшки деревянные были, теперь ничего не весят»

Овечкин о Кузнецове: «У каждого своя голова на плечах, он решил играть в СКА. У нас прекрасные отношения, пожелал ему удачи»

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25 комментариев
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Саня что-то знает?
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+38
Через года два если не убежит в Финляндию , хотелось бы увидеть как минимум в нижнем-тагиле , внутренний лагерный чемпионат устраивал чтоб и внедрял там свою систему
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+21
Прав! За два года Роман Борисович посмотрит ещё 500 игр НХЛ
+14
-2
+12
Ответ цэсемьэр
например, Ротенберг может возглавить ещё и Динамо😆
Нее, сядет
+12
-3
+9
Это можно считать за тонкий троллинг))
+8
0
+8
Вся страна надеется, что у Ромы все в этой жизни поменяется через 2 года, а лучше раньше!
+8
0
+8
Ответ nifniff
Саня что-то знает?
Саня конечно патриот, но не совсем дурак 🤑
+10
-2
+8
Ответ nifniff
Саня что-то знает?
О своём будущем знает - после НХЛ коньки на гвоздь. Человек в НХЛ провёл 1500 матчей, контракт до 41 года, на кой ему нужно ещё играть. Он не так одержим хоккеем как Ягр чтобы играть в 40+
+9
-1
+8
Как очень аккуратно ответил Овечкин.
Респект !
+2
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+2
Рома вечен... думает Рома
+2
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Звучит зловеще))
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У Ромы и через год по традиции всё поменяется.Главное играть в плейофф как в прошлом сезоне.
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+1
например, Ротенберг может возглавить ещё и Динамо😆
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Ответ nifniff
Саня что-то знает?
Ну так то связи в Динамо остались, а теперь вспомни, чей это клуб)))
0
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0
Ответ nifniff
Саня что-то знает?
Знает что Газпром в убытках и прибылей не предвидится.
+1
-1
0
Ответ Евгения Тиунова
О своём будущем знает - после НХЛ коньки на гвоздь. Человек в НХЛ провёл 1500 матчей, контракт до 41 года, на кой ему нужно ещё играть. Он не так одержим хоккеем как Ягр чтобы играть в 40+
ага, во только осталось рекорд по шайбам побить, и только потом уже бутсы на гвоздь :) там все одержимы этим событиеи (побития овечкинои рекорда)
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Ответ tolgol1974
Вся страна надеется, что у Ромы все в этой жизни поменяется через 2 года, а лучше раньше!
Рому знают единицы хоккейных болел-)))). Больше никто
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Неужели питерских из власти попрут через два года.
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Может Саня знает того,чего ждут все любители хоккея
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Александр заслужил говорить то, что думает )
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А Овечкин хорош. За словом в карман не полезет))
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Через два года(может даже раньше) все поменяется не только у него.
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Снайперски набросил)
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Через два года автомат Калашникова будет главной валютой в мире
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