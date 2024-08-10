Овечкин о словах Ротенберга, что СКА потянет его переход: «У Романа Борисовича через два года все может поменяться»

Александр Овечкин высказался о возможности его перехода в СКА через 2 года.

Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пригласить форварда в СКА после истечения срока его контракта с «Вашингтоном».

– Роман Ротенберг сказал, что у СКА есть средства и на Александра Овечкина. Через два года вы можете приехать куда‑то, не считая родного «Динамо»?

– Через два года, как я думаю, все может поменяться.

– У вас в принятии решения?

– Нет, поменяться у Романа Борисовича.

– А вы через два года можете продлить контракт в НХЛ?

– Поживем – увидим. Опять же, два года – это долгий срок. Все может произойти, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Александр Овечкин: «Застал три поколения. Система, тактика, профессионализм – все поменялось. Раньше клюшки деревянные были, теперь ничего не весят»

Овечкин о Кузнецове: «У каждого своя голова на плечах, он решил играть в СКА. У нас прекрасные отношения, пожелал ему удачи»