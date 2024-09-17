Ротенберг о 39-летии Овечкина: «Саша всегда был патриотом. Подтверждение – не только игра за Россию и три золота ЧМ, но и работа с подрастающим поколением. Желаю здоровья и новых рекордов»
Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполняется 39 лет.
«Сегодня день рождения отмечает Александр Овечкин. Хоккеист, который не нуждается в представлениях, настоящая легенда нашего спорта, замечательный искренний и добрый человек, кумир сотен тысяч юных игроков по всему миру. Уверен, что каждый, кто знаком с Сашей лично, подтвердит эти слова.
Кубок Стэнли, множество личных наград НХЛ, участие в Матчах звезд и включение в список ста величайших игроков в истории лиги – при всех этих и многих других невероятных достижениях Александр всегда был и остается патриотом. Убедительное тому подтверждение – не только игра в сборной России и три золота чемпионатов мира, но и постоянная работа Ови с подрастающим поколением, развитие детского спорта: Кубок Овечкина, который Саша проводит для юных хоккеистов, мастер-классы и автограф-сессии. Я искренне рад, что в нашем хоккее есть такой человек.
Саша, прими самые искренние поздравления с праздником! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и тепла и, конечно, новых рекордов. Уверен, что тебе все по плечу! Наша поддержка всегда с тобой!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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