Ротенберг о 39-летии Овечкина: «Саша всегда был патриотом. Подтверждение – не только игра за Россию и три золота ЧМ, но и работа с подрастающим поколением. Желаю здоровья и новых рекордов»

Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтона » исполняется 39 лет.

«Сегодня день рождения отмечает Александр Овечкин . Хоккеист, который не нуждается в представлениях, настоящая легенда нашего спорта, замечательный искренний и добрый человек, кумир сотен тысяч юных игроков по всему миру. Уверен, что каждый, кто знаком с Сашей лично, подтвердит эти слова.

Кубок Стэнли , множество личных наград НХЛ , участие в Матчах звезд и включение в список ста величайших игроков в истории лиги – при всех этих и многих других невероятных достижениях Александр всегда был и остается патриотом. Убедительное тому подтверждение – не только игра в сборной России и три золота чемпионатов мира, но и постоянная работа Ови с подрастающим поколением, развитие детского спорта: Кубок Овечкина, который Саша проводит для юных хоккеистов, мастер-классы и автограф-сессии. Я искренне рад, что в нашем хоккее есть такой человек.

Саша, прими самые искренние поздравления с праздником! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и тепла и, конечно, новых рекордов. Уверен, что тебе все по плечу! Наша поддержка всегда с тобой!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.