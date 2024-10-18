Кузнецов про 500 голов Малкина в НХЛ: «Легенда, блин, что сказать. Крутой хоккеист. Поздравляю его родителей и семью – для них это очень важно»
Евгений Кузнецов высказался о 500 голах Евгения Малкина в НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.
«Малыч – легенда, блин, что сказать. Всегда хорошо с ним общаемся, когда встречаемся. Поздравляю его, это крутой хоккеист, всегда был одним из лучших.
В первую очередь, поздравляю его родителей, семью. Для них это очень важно.
Сам Малкин об этом уже, наверное, забыл, ходит там просто... А для родителей это очень важно», – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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