Малкин о непопадании в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ: «В этом году мои шансы были бы выше. Я мог бы оказаться на 99-м месте»

Евгений Малкин высказался о том, что НХЛ​ не включила его в топ-100 игроков.

В 2017 году НХЛ огласила имена 100 лучших игроков в истории лиги в рамках специальной процедуры, приуроченной к 100-летию лиги. Малкин не вошел в список.

17 октября форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.

«Если бы НХЛ праздновала свое столетие в этом году, мои шансы, вероятно, были бы немного выше. Или даже не немного (улыбается).

В 2017 году мы выиграли Кубок Стэнли , но голосование прошло немного раньше. Теперь у меня три Кубка Стэнли, 500 голов, 1300 очков...

Так что сейчас я, вероятно, мог бы оказаться на 99-м месте», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин .

Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ