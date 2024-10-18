Малкин – второй после Овечкина по голам. Но он тоже наше достояние

Овация.

Поздравляя Овечкина с 35-летием , Малкин вспомнил смену с юниорского ЧМ в Ярославле: «Я там, как обычно, проиграл вбрасывание. А Ови, такая ракета, бежит в угол, убивает защитника соперников, отдает передачу нашему, потом уже на пятаке, борется с вратарем, что-то пихает судье. И я так стою, я еще даже движения не успел сделать. Тогда я понял, что внутри этого человека горит огонь».

Теле- и киногеничность хоккея Овечкина не новость для тех, кто хотя бы иногда смотрит матчи с 2005-го, и очевидно, что из первых рядов он впечатляет еще больше – даже если твоя фамилия начинается на «М» и ты еще не знаешь, что возьмешь три Кубка Стэнли.

Но у этой реплики, очевидно, должно быть продолжение.

Ведь сам Малкин всю свою карьеру был не менее эффектным игроком, чем Овечкин. Совсем другим в смысле стати, конституции, языка тела, если хотите – но не менее эффектным. А иногда, может быть, и (пишу шепотом, пока меня не видит Алексей Белов ) более.

Три мгновенно пришедших в голову вещи:

1. Потрясающая форма на домашнем ЧМ-2007 и чудо-гол из-за ворот самим чехам (в тот момент – злющим).

2. Неповторимая форма на ЧМ-2012 и вечная картинка: Малкин пролетает защитников (кажется, это был финал), чеканя шайбу на лету.

3. ЧМ-2019, Россия везет всех, Кучеров с Гусевым становятся главными звездами, и к ним в большинстве, создавая +1 измерение атакам, присоединяется уже 32-летний Малкин. И Малкин великолепно читает всю эту кучеровскую игру, и легко к ней подключается.

Это все можно не иллюстрировать гифками, это в нашем ДНК. И Малкин – важнейшая часть этого ДНК. Наравне с кем угодно из наших великих. Назовите Павла Буре, Сергея Федорова, Овечкина или Харламова – Малкин в этом ряду.

Он там и по формальным достижениям, и по неформальным – когда Джино был крут, возникало ощущение, что он круче всех. Точнее, когда он был крут, он и был круче всех.

По-моему, это первый признак легенды. И Малкин – безусловная легенда.

Об этом приходится напоминать, потому что Кубки Стэнли Малкина слегка (и совершенно зря) меркнут из-за Кросби.

Об этом помнят не все, потому что сборная эпохи Малкина проигрывала турниры лучших – и поражения были жгучими.

Об этом приходится напоминать, потому что в последние годы гонка Овечкина за Гретцки вытесняет из оперативной памяти коммьюнити вообще все – и Малкина тоже.

Но 500-й гол в НХЛ – идеальный для этого повод. Малкин не просто большой, а огромный игрок, редкий для игры гений, наблюдать которого последние без малого 20 лет было привилегией и большим счастьем.

Вспышки этого величия, впрочем, видны и сегодня, и я постараюсь не пропустить следующую.

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Фото: 50 Robert Hradil/ZUMA Press, Alexander Wilf, JOEL MARKLUND/imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages /Bruce Bennett, Patrick Smith; East News /AP Photo/Gene Puskar