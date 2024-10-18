Буцаев покинул тренерский штаб «Барыса». Он проработал 23 дня

Вячеслав Буцаев покидает «Барыс».

«Барыс » сообщает о расторжении контракта по соглашению сторон с Вячеславом Буцаевым .

Клуб благодарит специалиста за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении команды.

Напомним, «Барыс» уволил Дэвида Немировски и назначил главным тренером Буцаева 25 сентября. Вчера клуб снова сменил главного тренера. Команду возглавил Галым Мамбеталиев, при этом сообщалось, что Буцаев останется в штабе.