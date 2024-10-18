«Барыс» расторг контракты с Болье, Бутчером и Маклаудом

Нэтан Болье, Уилл Бутчер и Майкл Маклауд покинули «Барыс».

Клуб сообщил о прекращении сотрудничества с защитниками Нэтаном Болье и Уиллом Бутчером , а также нападающим Майклом Маклаудом .

Контракты расторгнуты по инициативе клуба с выплатой компенсации.

Игроки пополнили состав «Барыса » летом.

Болье провел 8 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился одной передачей. На счету Бутчера 3 передачи в 15 играх. Маклауд за 16 матчей записал в свой актив 6 (3+3) баллов.