«Барыс» расторг контракты с Болье, Бутчером и Маклаудом
Нэтан Болье, Уилл Бутчер и Майкл Маклауд покинули «Барыс».
Клуб сообщил о прекращении сотрудничества с защитниками Нэтаном Болье и Уиллом Бутчером, а также нападающим Майклом Маклаудом.
Контракты расторгнуты по инициативе клуба с выплатой компенсации.
Игроки пополнили состав «Барыса» летом.
Болье провел 8 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился одной передачей. На счету Бутчера 3 передачи в 15 играх. Маклауд за 16 матчей записал в свой актив 6 (3+3) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
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