Плющев про 500 голов Малкина в НХЛ: «Игрок с большой буквы, признан североамериканцами, товарищами по команде. Галочки и запятые в его биографии нужны кому-то из статистов»

Евгений Плющев высказался о 500 голах Евгения Малкина в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.

«Вы знаете, хоккей – это игровой вид спорта. Любители спорта, болельщики, специалисты хоккейные в первую очередь смотрят на то, какую игру демонстрирует та или иная команда или игру, которую демонстрирует тот или иной игрок.

Малкин – игрок с большой буквы, галочки и запятые в его биографии это, конечно, дело серьезное и нужное кому-то из статистов. Но в основном это тот вклад, который он делает в команду, свои результаты личные и результаты команды.

Комментировать 500-й гол, или сколько он сделал шагов по площади «Монреаля» или «Виннипега», я не сторонник.

Малкин, игрок, который признан североамериканцами, своими товарищами по команде, поэтому больше о нем сказать что-либо, в плане сколько он сделал шагов или не сделал, я не считаю нужным», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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