Малкин о «Металлурге»: «Плохо начал сезон, но в плей-офф будет в порядке. «Питтсбург» сделал чемпионский дубль в 2016-2017 годах, желаю такого же «Магнитке»
– Вы следите за тем, как выступает «Металлург» в чемпионате КХЛ?
– Конечно, внимательно слежу! Они плохо начали сезон. Но сейчас пошли победы. Я сами игры не смотрю, только счет. Но в прошлом сезоне «Магнитка» завоевала Кубок Гагарина.
Сейчас команда выступает как чемпион. И неважно, как ты начинаешь сезон. Я думаю, что в плей‑офф «Металлург» будет в полном порядке.
Вижу и читаю новости, что происходит в «Магнитке», какие перемены, каких игроков удалось подписать на рынке. Кто приходит, кто что делает. Верю, что ближе к плей‑офф удастся еще кого‑то подписать, как обычно бывает перед дедлайном.
И я жду, что «Металлург» снова поборется за Кубок Гагарина. Наш «Питтсбург» сделал чемпионский дубль в 2016 и 2017 годах. Вот я «Магнитке» желаю такого же дубля, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий