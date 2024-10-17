Малкин о «Металлурге»: «Плохо начал сезон, но в плей-офф будет в порядке. «Питтсбург» сделал чемпионский дубль в 2016-2017 годах, желаю такого же «Магнитке»

Евгений Малкин высказался об игре «Металлурга» в нынешнем сезоне КХЛ.

– Вы следите за тем, как выступает «Металлург» в чемпионате КХЛ?

– Конечно, внимательно слежу! Они плохо начали сезон. Но сейчас пошли победы. Я сами игры не смотрю, только счет. Но в прошлом сезоне «Магнитка» завоевала Кубок Гагарина.

Сейчас команда выступает как чемпион. И неважно, как ты начинаешь сезон. Я думаю, что в плей‑офф «Металлург» будет в полном порядке.

Вижу и читаю новости, что происходит в «Магнитке», какие перемены, каких игроков удалось подписать на рынке. Кто приходит, кто что делает. Верю, что ближе к плей‑офф удастся еще кого‑то подписать, как обычно бывает перед дедлайном.

И я жду, что «Металлург » снова поборется за Кубок Гагарина . Наш «Питтсбург » сделал чемпионский дубль в 2016 и 2017 годах. Вот я «Магнитке» желаю такого же дубля, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин .