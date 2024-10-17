Щитов про 500 голов Малкина в НХЛ: «Феноменальный результат. Овечкин тоже не отстает, продолжает движение к рекорду»

Никита Щитов оценил результативность Евгения Малкина в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.

«Малкин забил 500 голов и отдал 700 передач. Считаю, что это феноменальный результат. Он второй россиянин кто столько очков набрал. Евгений красиво играет.

Александр Овечкин не отстает и тоже продолжает нас радовать, набирая очки. Продолжает движение к рекорду», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру