Что изменилось в ЦСКА: открытость к болельщикам, 4 ассистента капитана, новая роль Полтапова

Наши наблюдения.

В межсезонье ЦСКА позвал другого тренера и привез из Северной Америки много россиян. Мы уже писали об этих структурных изменениях в отдельном материале. Сезон-2024/25 стартовал – время для первых оценок и наглядного исследования деталей новой команды.

Илья Воробьев подогревает: «Мы над многими вещами работали в межсезонье. Вся тактика перестроена по сравнению с прошлым сезоном ». Многое поменялось не только на льду – даже общая атмосфера вокруг стала другой. Это было заметно по матчам регулярки против «Спартака» (2:4) и «Адмирала» (6:2).

Мы на них сходили, набрались впечатлений, а тут расписали все по пунктам (конечно, для удобства).

1 . Главный тренер Илья Воробьев – важная фигура для обновленного ЦСКА. У него нет яркой фишки (у Федорова хотя бы был секундомер). На скамейке Воробьев ведет себя довольно спокойно, а во время матчей с игроками чаще общаются его помощники.

Со стороны особенно выделяется активность тренера по защитникам Алексея Трощинского. О его приходе в тренерский штаб ЦСКА стало известно прямо перед стартом сезона.

Работа Трощинского особенно важна – у ЦСКА в межсезонье появилось сразу пять новых защитников. Иностранцы Кристиан Ярош и Колби Уильямс пропускают старт регулярки из-за травм. Без них продолжается поиск идеальных пар в обороне: перестройка сочетаний идет и между матчами, и внутри самих игр.

2 . Яркое нововведение от Воробьева – четыре ассистента капитана . На гостевом матче против «Спартака» в роли помощников Никиты Нестерова вышли Владислав Каменев и Дмитрий Саморуков. На домашней игре с «Адмиралом» – Константин Окулов и Павел Карнаухов.

Как объяснил сам Воробьев, теперь у ЦСКА будут разные ассистенты на выезде и дома. Это действительно что-то новое не только для московской команды, но и в целом по лиге.

Функции самого Никиты Нестерова не поменялись. Воробьев признавался в разговоре с «Чемпионатом», что ему важно сохранить Нестерова капитаном из-за их близкого знакомства: «Никита, несомненно, один из наших лидеров и наиболее опытных игроков. У нас долгий совместный путь на Кубке мира, в сборных, на Олимпийских играх. Больше всего из ребят знаком с ним».

3 . По двум матчам сезона заметно, что у новичков есть сложности с взаимопониманием. От этого нередко возникали ошибки в передачах – тут с адаптацией как раз помогают те, кто уже давно в ЦСКА. Например, это проявилось на вбрасываниях в первой игре сезона.

Владислав Каменев и Павел Карнаухов что-то активно объясняли партнерам по звену, указывали позиции и направления передач. На фоне игроков «Спартака», которые совсем не совещались на точке, это сильно бросалось в глаза.

4. Вернемся к Карнаухову. Он играет за ЦСКА еще со армейской школы с небольшим перерывом на НХЛ. И все это время именно Павел часто выступает коммуникатором: разговаривает с партнерами на скамейке, на вбрасываниях и вообще везде.

Воробьев выделял его еще летом: «Павел Карнаухов – один из определяющих хоккеистов. Играет очень важную роль в команде». В начале сезона мы увидели и игровой универсализм Карнаухова. По предсезонке он наигрывался с Афанасьевым и Гурьяновым, затем Гурьянова в этом звене заменил Абрамов. В матче с «Адмиралом» вышла тройка Карнаухов – Мингачев – Долженков.

5 . Только Руслан Исхаков и Егор Афанасьев из всех новых игроков ЦСКА пока отметились набранными очками. Первый забил гол «Адмиралу», а второй выступил ассистентом в шайбе Карнаухова против «Спартака».

В остальном у ЦСКА работают домашние заготовки с теми, кто уже ранее играл в команде. Яркий пример – матч с «Адмиралом». Там ЦСКА трижды забил в большинстве при помощи одной бригады: Абрамова, Окулова, Соркина, Каменева и Нестерова.

После игры Воробьев признался, что тренировку перед матчем с «Адмиралом» он посвятил именно отработке большинства. И это правда сработало – ЦСКА реализовал половину попыток. Хотя в матче со «Спартаком» не использовал ни одно из пяти удалений соперника.

6 . Серьезные изменения проявились у ЦСКА и в меньшинстве. Теперь неожиданно важна роль Прохора Полтапова. При Федорове 21-летний Полтапов совсем не получал игровое время при таком формате. Воробьев же нашел у него определенный талант – Прохор сыграл 2:40 на удалениях ЦСКА и в первой же игре со «Спартаком» забил гол в меньшинстве.

Причем этой шайбе предшествовал другой очень опасный выход Полтапова к воротам «Спартака». Воробьев доволен Прохором: «Вы видите, что он у нас сейчас и в меньшинстве играет. И в меньшинстве забил. Немного у него другая роль теперь – она больше, чем была раньше ».

По-новому раскрывается не только Полтапов. В игре с «Адмиралом» Максим Соркин вдруг оформил первый хет-трик в карьере. В ЦСКА появился новый лидер?

7. ЦСКА собрал звездную по именам тройку: Гурьянов – Исхаков – Дроздов. Заметнее остальных выглядит Исхаков (остальные теряются), который хотя бы забил и выделяется скоростью. Воробьев уже в два раза сократил игровое время этого сочетания. Эксперименты явно продолжатся, но Исхаков уже подтвердил амбиции красивой шайбой.

8 . Еще один важный новичок ЦСКА – вратарь Иван Просветов. По сравнению с Иваном Федотовым, Просветов реже выходит за ворота и меньше помогает партнерам игрой клюшкой. Новый голкипер ЦСКА практически не рискует.

С одной стороны, Просветову это помогает. Прямо сейчас он выглядит надежнее Федотова и меньше пропускает (92,4% ОБ). Но Иван часто садится на щитки – это не всегда позволяет ему правильно среагировать на ситуацию вокруг. Так было во время первой шайбы «Адмирала». Во время отскока Просветов не успел подняться, чтобы среагировать на добивание. Шайба пролетела у него над плечом.

9 . Другие изменения в ЦСКА проявились в межсезонье. Например, команда впервые в истории провела открытую презентацию команды для болельщиков. Мы посмотрели на это – все выводы есть в отдельном материале . Если кратко: получилось с изъянами и заминками, но большой шаг сделан.

Почему это так важно? Репутационно ЦСКА – один из самых закрытых клубов КХЛ. Там редко делятся внутренними процессами, в отличие от того же «Торпедо», которое делает открытыми для зрителей и журналистов тренировки команды. В ЦСКА подобного не случалось, но процесс налаживается.

Илья Воробьев первым поменял отношение к взаимодействию с болельщиками. На Кубке мэра Москвы он не проходил мимо зрителей, которые тянулись с трибуны. Воробьев поздоровался со всеми и даже раздал автографы. До этого тренеры ЦСКА редко контактировали с фанатами.

10 . ЦСКА действительно постепенно открывается к зрителям. Возможно, это решит и внутренние скандалы среди активных фанатов команды. В прошлом сезоне у клуба неожиданно появилось два фан-сектора, которые мало взаимодействовали друг с другом.

Вернувшийся после пятилетнего отсутствия актив занял 506 сектор и не спускался на привычный сектор, который располагается на первом ярусе.

Теперь же фан-сектор ЦСКА снова находится на 206 секторе. От взаимодействия с 506 трибуной ничего не осталось. Разве что некоторые фанаты с верхнего яруса помогли растянуть огромный баннер на домашнем матче.

Выглядело масштабно. Осталось дождаться от клуба такой же игры.

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Фото: cska-hockey.ru