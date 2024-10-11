Канарейкин о СКА: «Не впечатляет, никакой устойчивости не чувствуется. У них все есть: возможности, цели. Результаты пока не лучшие, болельщики ждут большего»
Результаты «Авангарда» давно вызывают вопросы. В игре с «Барысом» всяко ожидался неблагоприятный исход для команды из Омска. Что касается «Салавата Юлаева», они однозначно лучше выступили в матче со «Спартаком»: по движению, заряженности.
Уфа победила достойно в этой встрече. Результаты СКА по началу сезона также не впечатляют, выигрыши чередуются с проигрышами, никакой устойчивости в команде не чувствуется. В ближайшее время должно что-то заработать.
ЦСКА также испытывает сложный период. Два нокаутирующих поражения, а после победа в напряженной игре в день юбилея Михайлова. Теперь же вновь поражение – от «Автомобилиста». Нет устойчивости, стабильности. Коллектив Воробьева определенно не показывает ту игру, которую ждут армейские болельщики.
Уже не первый год начало сезона для СКА – это большая проблема. Если даже вспоминать прошлый сезон, результаты петербуржцев были такими же, но потом команда выправилась, и уже к середине турнира более устойчивые матчи пошли.
Что им надо, я ответить не могу. По-моему, у них уже все есть: и возможности, и цели. Правда, пока видим, что результаты не самые лучшие, болельщики явно ждут большего», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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