Канарейкин о СКА: «Не впечатляет, никакой устойчивости не чувствуется. У них все есть: возможности, цели. Результаты пока не лучшие, болельщики ждут большего»

Федор Канарейкин оценил игру СКА в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Результаты «Авангарда » давно вызывают вопросы. В игре с «Барысом» всяко ожидался неблагоприятный исход для команды из Омска. Что касается «Салавата Юлаева », они однозначно лучше выступили в матче со «Спартаком »: по движению, заряженности.

Уфа победила достойно в этой встрече. Результаты СКА по началу сезона также не впечатляют, выигрыши чередуются с проигрышами, никакой устойчивости в команде не чувствуется. В ближайшее время должно что-то заработать.

ЦСКА также испытывает сложный период. Два нокаутирующих поражения, а после победа в напряженной игре в день юбилея Михайлова. Теперь же вновь поражение – от «Автомобилиста ». Нет устойчивости, стабильности. Коллектив Воробьева определенно не показывает ту игру, которую ждут армейские болельщики.

Уже не первый год начало сезона для СКА – это большая проблема. Если даже вспоминать прошлый сезон, результаты петербуржцев были такими же, но потом команда выправилась, и уже к середине турнира более устойчивые матчи пошли.

Что им надо, я ответить не могу. По-моему, у них уже все есть: и возможности, и цели. Правда, пока видим, что результаты не самые лучшие, болельщики явно ждут большего», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.