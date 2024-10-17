Малкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах (41), обойдя Овечкина. Больше только у Кросби (45)

Евгений Малкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по очкам в овертаймах.

38-летний форвард «Питтсбурга » набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ). В овертайме он ассистировал Сидни Кросби .

Теперь на его счету 41 (13+28) очко в овертаймах НХЛ в карьере.

Он превзошел достижение Александра Овечкина (40 (26+14) баллов в овертаймах) по этому показателю и вышел на чистое второе место в истории НХЛ.

Рекорд принадлежит Кросби (45 (21+24) очков).