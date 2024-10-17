Малкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах (41), обойдя Овечкина. Больше только у Кросби (45)
Евгений Малкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по очкам в овертаймах.
38-летний форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ). В овертайме он ассистировал Сидни Кросби.
Теперь на его счету 41 (13+28) очко в овертаймах НХЛ в карьере.
Он превзошел достижение Александра Овечкина (40 (26+14) баллов в овертаймах) по этому показателю и вышел на чистое второе место в истории НХЛ.
Рекорд принадлежит Кросби (45 (21+24) очков).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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