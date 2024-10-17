  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Борис Ротенберг о СКА: «Это еще не «Реал», но команда становится на рельсы. Она должна достигать высоких результатов. Приятно смотреть, что ребята комбинируют, красиво играют»
40

Борис Ротенберг о СКА: «Это еще не «Реал», но команда становится на рельсы. Она должна достигать высоких результатов. Приятно смотреть, что ребята комбинируют, красиво играют»

Борис Ротенберг поделился мыслями о выступлении СКА.

Его сын Роман Ротенберг стал главным тренером клуба в 2022 году. В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в таблице Западной конференции.

– Сегодня страна будет смотреть матч СКА – ЦСКА. Предвкушаете это событие?

– Это грандиозное событие, переживаем за обе команды, но я, как петербуржец, больше болею за СКА.

– О СКА говорят все. Это как «Реал» в испанском футболе?

– Еще не «Реал», но команда становится на рельсы. Думаю, она должна достигать высоких результатов. Приятно смотреть, что ребята комбинируют, красиво играют, но иногда не хватает скорости, есть над чем работать.

Каждая команда [в КХЛ] отличается друг от друга, поэтому хоккей интересен. Человеческие возможности очень высоки, раз игроки через день проводят матчи, выкладываются. Честь и хвала всем нашим ребятам, – сказал вице-президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер страны Борис Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoСКА
logoРеал Мадрид
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoБорис Ротенберг-старший
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Борис Ротенберг о работе сына Романа в СКА: «Горжусь им. Он с трех лет был у меня на ковре в дзюдо, впитывал тренерскую работу»
54сегодня, 08:16
Ротенберг про 500 голов Малкина в НХЛ: «От всей души поздравляю тебя, Джино! Ты можешь забить еще 500! Шаг за шагом!»
41сегодня, 06:49
Лучшие игроки СКА получают волшебный шар энергии от Ротенберга. Такого вы еще не видели
91сегодня, 05:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Адмирал» играет с «Ладой», «Амур» сыграет с «Северсталью», «Авангард» – со «Спартаком», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА
34сегодня, 09:30
Мамбеталиев возглавил «Барыс», Буцаев остался в штабе. Клуб сменил главного тренера 2-й раз за сезон
6 минут назад
Фетисов о возможности возглавить ОКР: «Готов к любым испытаниям. Понимаю, что происходит как в России, так и в мире. У меня есть колоссальный опыт работы в спорте»
13 минут назад
КХЛ о матче «Амур» – «Северсталь»: «Ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность. Ведутся работы по восстановлению льда»
949 минут назад
Георгиев после 3:5 от «Бостона»: «Я верю в команду. «Колорадо» может много забивать. Мы можем отлично играть в защите. Нужно извлечь из этого урок, не отчаиваться»
7сегодня, 09:41
Старт матча «Амур» – «Северсталь» отложен до 14:00 по техническим причинам: «Размялись, но начать играть в хоккей пока не готовы»
5сегодня, 09:15
Где играет «Авангард»? А «Барыс»? Простой (да?) тест про КХЛ
1сегодня, 09:00Спецпроект
Назаров про 500 голов Малкина в НХЛ: «Американцам нравятся сильные, успешные люди, которые помогают генерировать доходы. Поэтому вся арена рукоплескала Жене, признавая его величие»
7сегодня, 08:59
Агент Квартальнов об аресте на 10 суток: «Нецензурная брань в общественном месте. Драки не было. Морально стал сильнее: тяжело сидеть в камере 2х2 метра, где находится 8 человек»
8сегодня, 08:52
Малкин про 500 голов в НХЛ: «Когда играешь против Овечкина, стараешься быть лучше. То же самое происходит, когда играешь с Кросби. Я стараюсь делать все, что в моих силах»
2сегодня, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби о передаче на 500-й гол Малкина: «Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же»
30 минут назад
Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса». Мамбеталиев возглавит клуб (Артур Хайруллин)
16сегодня, 09:56
Оразбаев назначен генеральным директором «Барыса»
сегодня, 09:27
«Металлург» о Малкине: «Джино вновь доказал свое величие – забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Ждем покорения новых рубежей, Женя!»
12сегодня, 07:49
«Питтсбург» – 2-я команда в истории НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов. Отметки достигли Малкин, Кросби и Лемье
3сегодня, 07:41
Фетисов о результатах ЦСКА: «Главное, чтобы команда подошла в хорошей форме к завершающей части сезона. Колбасит всех лидеров»
2сегодня, 06:57
Сергачев против «Анахайма»: 4-я передача в сезоне, «плюс 1», 1 бросок и 4 блока за 27:52
2сегодня, 05:50
Плотников о погоне Овечкина за Гретцки: «Все дружно ждем, когда он побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем точно»
4сегодня, 04:27
Кузнецов про интервью в перерывах: «Лучше пошутить, чем говорить какие-то серьезные вещи. Я пашу, как лошадь, в СКА это видят»
7вчера, 21:45
Сикьюра после 3:1 с «Ак Барсом»: «Моя самая тяжелая игра в КХЛ. Это очень сильная лига, здесь много хороших игроков, силовой борьбы, высокий темп»
вчера, 21:35