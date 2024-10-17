Борис Ротенберг о СКА: «Это еще не «Реал», но команда становится на рельсы. Она должна достигать высоких результатов. Приятно смотреть, что ребята комбинируют, красиво играют»

Борис Ротенберг поделился мыслями о выступлении СКА.

Его сын Роман Ротенберг стал главным тренером клуба в 2022 году. В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в таблице Западной конференции.

– Сегодня страна будет смотреть матч СКА – ЦСКА. Предвкушаете это событие?

– Это грандиозное событие, переживаем за обе команды, но я, как петербуржец, больше болею за СКА.

– О СКА говорят все. Это как «Реал» в испанском футболе?

– Еще не «Реал», но команда становится на рельсы. Думаю, она должна достигать высоких результатов. Приятно смотреть, что ребята комбинируют, красиво играют, но иногда не хватает скорости, есть над чем работать.

Каждая команда [в КХЛ ] отличается друг от друга, поэтому хоккей интересен. Человеческие возможности очень высоки, раз игроки через день проводят матчи, выкладываются. Честь и хвала всем нашим ребятам, – сказал вице-президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер страны Борис Ротенберг.