Ротенберг о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Благодарны Кузнецову, что он забил победный буллит. Но до них лучше не доводить. Хорошо, что у СКА есть ребята, которые могут решить исход матча»
СКА обыграл дома «Нефтехимик» со счетом 3:2 ОТ. Решающую шайбу забросил Кузнецов. Он реализовал штрафной буллит на 63-й минуте.
– Что вы скажете об игре Кузнецова, который забил решающий буллит?
– А вы не агент Кузнецова?
– Был бы рад.
– Мы не можем раскрыть план на следующий матч. Как мы планируем играть и кого будем выпускать. Зачем нам помогать соперникам? Оставим это при себе.
А на любую позицию мы будем выбирать сильнейшего игрока. Сегодня это сработало, и мы благодарны Евгению Кузнецову, что он забил победный буллит. Но до буллитов лучше вообще не доводить. И в плей-офф, что важно, нет буллитов. Хотя с игры бывает.
Хорошо, что у нас есть ребята, которые в такой ситуации могут решить исход матча. У нас таких игроков несколько. И мы тренируем буллиты в том числе. Поэтому нам нужен каждый хоккеист. Мы на каждого рассчитываем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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