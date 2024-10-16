Ротенберг о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Благодарны Кузнецову, что он забил победный буллит. Но до них лучше не доводить. Хорошо, что у СКА есть ребята, которые могут решить исход матча»

Роман Ротенберг высказался о буллите Евгения Кузнецова в игре с «Нефтехимиком».

СКА обыграл дома «Нефтехимик » со счетом 3:2 ОТ. Решающую шайбу забросил Кузнецов. Он реализовал штрафной буллит на 63-й минуте.

– Что вы скажете об игре Кузнецова, который забил решающий буллит?

– А вы не агент Кузнецова?

– Был бы рад.

– Мы не можем раскрыть план на следующий матч. Как мы планируем играть и кого будем выпускать. Зачем нам помогать соперникам? Оставим это при себе.

А на любую позицию мы будем выбирать сильнейшего игрока. Сегодня это сработало, и мы благодарны Евгению Кузнецову, что он забил победный буллит. Но до буллитов лучше вообще не доводить. И в плей-офф, что важно, нет буллитов. Хотя с игры бывает.

Хорошо, что у нас есть ребята, которые в такой ситуации могут решить исход матча. У нас таких игроков несколько. И мы тренируем буллиты в том числе. Поэтому нам нужен каждый хоккеист. Мы на каждого рассчитываем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.