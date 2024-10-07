Роман Ротенберг высказался о сроках восстановления Евгения Кузнецова.

Форвард СКА получил повреждение в матче с «Северсталью» 27 сентября.

– Кузнецов в выходные ходил на матч баскетбольного «Зенита». Как его здоровье?

– Все лучше и лучше. Сейчас будем разговаривать с докторами. Кузнецов очень хорошо тренируется, мы очень довольны тем, как он работает. Скажу прямо: совсем скоро мы увидим Евгения на льду.

– Впереди серия из четырех домашних матчей. Главная игра – 17 октября против ЦСКА. Может ли Кузнецов выйти на эту встречу?

– Все возможно. Этот вариант исключать нельзя, но мы не должны форсировать ситуацию. Надо проверить, как обстоят дела со здоровьем. Нужно, чтобы все максимально зажило, и мы избежали повтора ситуации.

Здесь вопрос только в этом. Формулировка у Кузнецова такая же, как в НХЛ – day‑to‑day. Возможно, к матчу против ЦСКА будут хорошие новости, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.