Ротенберг о травме Кузнецова: «Формулировка такая же, как в НХЛ – day‑to‑day. Сейчас поговорим с докторами, к матчу против ЦСКА будут хорошие новости, может»
Форвард СКА получил повреждение в матче с «Северсталью» 27 сентября.
– Кузнецов в выходные ходил на матч баскетбольного «Зенита». Как его здоровье?
– Все лучше и лучше. Сейчас будем разговаривать с докторами. Кузнецов очень хорошо тренируется, мы очень довольны тем, как он работает. Скажу прямо: совсем скоро мы увидим Евгения на льду.
– Впереди серия из четырех домашних матчей. Главная игра – 17 октября против ЦСКА. Может ли Кузнецов выйти на эту встречу?
– Все возможно. Этот вариант исключать нельзя, но мы не должны форсировать ситуацию. Надо проверить, как обстоят дела со здоровьем. Нужно, чтобы все максимально зажило, и мы избежали повтора ситуации.
Здесь вопрос только в этом. Формулировка у Кузнецова такая же, как в НХЛ – day‑to‑day. Возможно, к матчу против ЦСКА будут хорошие новости, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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