Гендиректор ФХР высказался о возвращении России на международные турниры.

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных стартов на сезон‑2024/25. Российские команды не допускаются на международные турниры с 2022 года.

– Какие шансы попасть на Олимпийские игры 2026 года в Италии?

– Тонкость в том, что нас отстранили по расплывчатой истории под названием «безопасность». Более того, на последнем конгрессе ИИХФ укрепила свою позицию и внесла в регулирующие документы положение, что любой игрок, тренер и команда могут быть отстранены, если их участие в соревнованиях создают угрозу безопасности другим участникам, судьям и так далее.

Мы голосовали против такого, и даже не потому, что это касается нас, а потому, что нет критериев. Кто будет решать, где есть опасность?

Был прецедент с Израилем, который должен был играть в Болгарии, но им сказали, что играть они не будут. После чего Израиль немного побузил, потому что у них есть лобби, и через несколько дней ИИХФ сняла ограничения.

И вот эта расплывчатость дает, с одной стороны, плюс, потому что как только будут остановлены боевые действия, мы можем сразу попросить вернуть нас в хоккейную семью. Но плохая новость в том, что пока идет СВО, нас точно не вернут, потому что ИИХФ будет ссылаться именно на то, что нам рекомендуют не приезжать на конгресс.

Мне уже говорили, что если приедем, то есть вероятность, что из зала уйдут скандинавы, будет скандал, потом украинцы что‑то скажут. Но я знаю украинцев, мы давно работаем, человеческие отношения у нас хорошие.

«Мы боимся» – это их лозунг теперь. Он, видимо, написан на входе в ИИХФ, – заявил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.